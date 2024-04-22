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Водитель легковушки погиб в ДТП на автодороге Ростов-Ставрополь

Водитель легковушки погиб в ДТП на автодороге Ростов-Ставрополь
На Ставрополье 21 апреля произошло смертельное ДТП. Жуткая авария случилась в Шпаковском округе около 03:00.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Шевроле Лачетти» двигался по автодороге Ростов-Ставрополь. Под Михайловском легковушка протаранила дорожное ограждение и завалилась на бок. Спустя несколько секунд после этого, в нее врезалась попутная «Нива».

В результате аварии водитель «Шевроле» скончался до приезда сотрудников «скорой». Его 25-летнюю пассажирку и мужчину, управлявшего «Нивой» госпитализировали.

- Погибший водитель за последние два года 16 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

После экспертизы станет понятно, почему иномарка врезалась в дорожное ограждение, спровоцировав аварию.
Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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