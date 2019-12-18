Водитель фуры разбился насмерть, протаранив ограждение на трассе в Ростовской области
Фото для иллюстрации: kiev.informator.ua
В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель большегруза. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе утром 20 декабря.
По предварительным данным, 60-летний водитель «ДАФ» сбил металлическое барьерное ограждение, после чего съехал в кювет. На обочине грузовик врезался в дерево.
- В результате ДТП водитель погиб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.