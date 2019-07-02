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Во время уличной конфликта ростовчане разбили окна пассажирского автобуса

Во время уличной конфликта ростовчане разбили окна пассажирского автобуса
Потасовка двух ростовчан едва не закончилась трагедией. Происшествие случилось 4 июля на проспекте Космонавтов.

По словам очевидцев, между двумя мужчинами на улице возник конфликт. Ссора едва не дошла до рукоприкладства, когда ростовчане решили разойтись полюбовно. Однако один из конфликтующих все-таки не смог усмирить свой пыл и ударил кулаков в окно стоящего рядом автобуса.

От удара стекло разлетелось вдребезги на мелкие кусочки. Случайные очевидцы ЧП вызвали на место полицию.

– На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили участников конфликта и очевидцев, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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