Во время уличной конфликта ростовчане разбили окна пассажирского автобуса



Потасовка двух ростовчан едва не закончилась трагедией. Происшествие случилось 4 июля на проспекте Космонавтов.



По словам очевидцев, между двумя мужчинами на улице возник конфликт. Ссора едва не дошла до рукоприкладства, когда ростовчане решили разойтись полюбовно. Однако один из конфликтующих все-таки не смог усмирить свой пыл и ударил кулаков в окно стоящего рядом автобуса.



От удара стекло разлетелось вдребезги на мелкие кусочки. Случайные очевидцы ЧП вызвали на место полицию.



– На место прибыли сотрудники полиции. Они опросили участников конфликта и очевидцев, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.