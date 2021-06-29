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Во время купания в Таганрогском заливе утонул житель Ставрополя

Во время купания в Таганрогском заливе утонул житель Ставрополя
В Ростовской области во время отдыха утонул житель Ставрополя. Об этом сообщает 1 июля портал azov.donday со ссылкой на свой источник.

Семья с 15-летним ребенком приехали отдыхать на Павло-Очаковскую косу. Мужчина с сыном пошел в воду купаться. Спустя некоторое время они пропали из виду. На место вызвали спасателей и экстренные службы. Чуть позже тело мужчины выбросило на берег недалеко от места, где он и пропал.

Поиски сына утонувшего до сих пор ведуется. Возможно, подростка унесло течением в открытое море.

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