Во время дежурства в рыбном цеху в Шахтах умер 68-летний сторож

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В городе Шахты Ростовской области во время выполнения своих обязанностей скончался работник охраны. Об этом стало известно из сообщения источника «КВУ».Инцидент произошел 25 декабря на территории рыбного цеха, который находится по улице 50 лет. Мужчина 68 лет пришел на работу и приступил к своим обязанностям. В начале рабочего дня он чувствовал себя хорошо. Однако в какой-то момент его самочувствие резко ухудшилось, и он потерял сознание.Коллеги немедленно вызвали скорую помощь, но было уже слишком поздно. Прибывшая бригада констатировала смерть. По результатам экспертизы, мужчина скончался по естественным причинам.