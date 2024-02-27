В центре Ростова из-за остановки сердца скончался мужчина

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На пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Большой Садовой произошел несчастный случай, в результате которого мужчина скончался. Инцидент случился в подземном переходе, где около 18:00 семейная пара прогуливалась по центру города.Внезапно мужчине стало плохо, и он схватился за сердце, потеряв сознание. Его жена немедленно вызвала скорую помощь. Однако, проведенные попытки реанимации со стороны прохожих оказались тщетными, а спасательная бригада прибыла слишком поздно. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ростовчанина. Предварительно, он скончался из-за остановки сердца.