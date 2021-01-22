В Ростове 59-летний мужчина скончался в отделе полиции
В Кировском отделе полиции № 3 в Ростове-на-Дону умер задержанный. Происшествие случилось в ночь на 23 января.
59-летний житель Нальчика был объявлен в федеральный розыск за кражу. Вскоре его арестовали правоохранители и привезли в отделение. Мужчина пожаловался на сильную одышку и плохое самочувствие, а после потерял сознание. Спустя какое-то время он скончался.
Оперативный дежурный вызвал бригаду медиков и сделал непрямой массаж сердца, но было уже поздно — спасти мужчину не удалось. Прибывшие врачи констатировали его смерть.
Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастность сотрудников полиции к смерти 59-летнего мужчины: своевременно ли они вызвали «скорую» и оказали первую помощь. Об этом сообщает DonDay.ru.