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Во дворе дома в Левенцовке в Ростове двое мужчин устроили драку

Во дворе дома в Левенцовке в Ростове двое мужчин устроили драку

Во дворе дома в Левенцовском микрорайоне Ростова двое мужчин устроили драку. Инцидент произошел утром 24 мая на улице Еременко, 103. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

Мужчины что-то не поделили, и между ними разгорелся скандал, быстро превратившийся в потасовку. Один из участников конфликта избил другого, после чего сел за руль своей машины и трижды попытался сбить его. Пока мужчина целился в неприятеля, он разнес клумбу, сломал ограждение и зацепил несколько припаркованных возле дома автомобилей.

У водителя с первого раза получилось сбить с ног неприятеля. Второй участник конфликта самостоятельно поднялся, а водитель поспешил уехать с места происшествия. Во время потасовки женщина пыталась разнять мужчин. Вероятно, драка носит бытовой характер.
Фото: соцсети
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