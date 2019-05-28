Двое пьяных мужчин устроили драку с полицейскими на детской площадке в Ростове: видео



В Ростове двое пьяных мужчин затеяли драку с полицейскими. Инцидент произошёл на улице Извилистой 30 мая, сообщает собственный источник Rostov.ru.



Возле дома № 4/2 находится хорошая площадка, куда каждый день приходят погулять мамы с детьми. В этот раз рядом с ними отдыхали ещё двое мужчин, которые бессовестно распивали водку на скамейке. Поначалу они вели себя тихо, и родители не обращали на них внимания, чтобы не затевать конфликта.



Около 17:30, изрядно выпив, собутыльники решили пообщаться с подростками, которые сидели на соседней лавочке. Там была группка детей возрастом примерно от 10 до 14 лет. Старшие ребята отошли в сторону, а те, что помладше, побоялись перечить взрослым.



Когда мужчины начали задавать им какие-то вопросы и что-то говорить, детям на помощь пришла одна из мам. Парочка накинулась на неё с руганью и матерными выкриками, заявив, что они могут делать в своём дворе все, что захотят. Их не смущало даже то, что она держала на руках полугодовалого младенца.



Очевидно, кто-то из гуляющих вызвал правоохранителей. Через несколько минут после начала конфликта на месте уже были полицейские. Они стали просить мужчин утихомириться и уйти. Но те не сдавали позиции и обругали их матом. Потом они решили вступить в драку.



Стражи порядка пытались их скрутить, пока те яростно сопротивлялись. Один из буйных получил два удара, прежде чем угомониться. Со вторым пришлось повозиться подольше.



Всё это длилось около часа, пока не подъехала полицейская машина. Нарушителей порядка увезли в участок.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что по факту происшествия проводится проверка.

