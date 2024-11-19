Осколок упавшего в Ростовской области дрона пробил живот водителю «ГАЗели»

Фото: Ростов ру.

Осколок упавшего дрона пробил насквозь водителя «ГАЗели» из Волгограда. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.В ночь на 19 ноября Ростовская область подверглась мощной атаке беспилотников. Дроны сбили под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Один из дронов, упавших на трассе в Белокалитвинском районе, попал в остановку. Разлетевшиеся осколки ударили по «ГАЗели», где был водитель.Мужчина получил осколочное ранение в живот. Осколок, словно пуля, прошел насквозь. К счастью, жизненно важные органы не задеты. В состоянии средней тяжести водитель находится в больнице.Добавим, что еще один беспилотник около полуночи был уничтожен в районе Таганрога. К счастью, там обошлось без последствий.