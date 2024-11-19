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Осколок упавшего в Ростовской области дрона пробил живот водителю «ГАЗели»

Осколок упавшего в Ростовской области дрона пробил живот водителю «ГАЗели»
Осколок упавшего дрона пробил насквозь водителя «ГАЗели» из Волгограда. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.

В ночь на 19 ноября Ростовская область подверглась мощной атаке беспилотников. Дроны сбили под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах. Один из дронов, упавших на трассе в Белокалитвинском районе, попал в остановку. Разлетевшиеся осколки ударили по «ГАЗели», где был водитель.

Мужчина получил осколочное ранение в живот. Осколок, словно пуля, прошел насквозь. К счастью, жизненно важные органы не задеты. В состоянии средней тяжести водитель находится в больнице.

Добавим, что еще один беспилотник около полуночи был уничтожен в районе Таганрога. К счастью, там обошлось без последствий.
Фото: Ростов ру.
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