Василий Голубев прокомментировал работу ПВО над Ростовской областью

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Губернатор Ростовской области прокомментировал информацию о ярких вспышка и странных звуках в небе 16 февраля. Происшествие случилось около 23:00 жители региона видели в небе яркое свечение и инверсионные следы.- В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона, -добавил губернатор Василий Голубев.Отметим, похожие звуки прогремели около 13:00. Его слышали в Ростове, Новочеркасске, Батайске, Азове и Шахтах. У дончан в квартирах затряслись стекла, а на улицах гудели сигнализации автомобилей. Жители были напуганы произошедшим. Как сообщают региональные власти, ситуация находится под контролем.