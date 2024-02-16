Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Василий Голубев прокомментировал работу ПВО над Ростовской областью

Василий Голубев прокомментировал работу ПВО над Ростовской областью
Губернатор Ростовской области прокомментировал информацию о ярких вспышка и странных звуках в небе 16 февраля. Происшествие случилось около 23:00 жители региона видели в небе яркое свечение и инверсионные следы.

- В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона, -добавил губернатор Василий Голубев.

Отметим, похожие звуки прогремели около 13:00. Его слышали в Ростове, Новочеркасске, Батайске, Азове и Шахтах. У дончан в квартирах затряслись стекла, а на улицах гудели сигнализации автомобилей. Жители были напуганы произошедшим. Как сообщают региональные власти, ситуация находится под контролем.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.