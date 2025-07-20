В жутком пожаре в Ростове спасли 37-летнего мужчину с отравлением угарным газом

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В центре Ростова-на-Дону 19 июля из горящего частного дома в Халтуринском переулке был эвакуирован 37-летний мужчина. О начале пожара сообщили жильцы соседних домов. Сильный запах дыма и быстро распространяющееся пламя охватили близлежащую территорию.Согласно данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.Для ликвидации возгорания были направлены 16 специалистов из спасательных служб и 4 единицы пожарной техники. Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего из охваченного огнем строения. Мужчина был доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом.