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В жутком пожаре в Ростове спасли 37-летнего мужчину с отравлением угарным газом

В жутком пожаре в Ростове спасли 37-летнего мужчину с отравлением угарным газом

В центре Ростова-на-Дону 19 июля из горящего частного дома в Халтуринском переулке был эвакуирован 37-летний мужчина. О начале пожара сообщили жильцы соседних домов. Сильный запах дыма и быстро распространяющееся пламя охватили близлежащую территорию.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС по Ростовской области, наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации возгорания были направлены 16 специалистов из спасательных служб и 4 единицы пожарной техники. Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего из охваченного огнем строения. Мужчина был доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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