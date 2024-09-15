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В Волгодонске водитель легковушки сбил мотоциклиста на перекрестке

В Волгодонске водитель легковушки сбил мотоциклиста на перекрестке
В Волгодонске Ростовской водитель легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Происшествие случилось 14 сентября около 9:00.

На перекрестке проспекта Строителей и улицы Весенней автомобиль «Рено Логан» под управлением 36-летнего мужчины совершал поворот налево. В этот момент водитель не заметил мотоциклиста на «Сузуки». Он к нему двигался навстречу. К сожалению, избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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