В Волгодонске водитель легковушки сбил мотоциклиста на перекрестке

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской водитель легкового автомобиля сбил мотоциклиста. Происшествие случилось 14 сентября около 9:00.На перекрестке проспекта Строителей и улицы Весенней автомобиль «Рено Логан» под управлением 36-летнего мужчины совершал поворот налево. В этот момент водитель не заметил мотоциклиста на «Сузуки». Он к нему двигался навстречу. К сожалению, избежать столкновения не удалось.В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.