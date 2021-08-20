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В Миллерово водитель ВАЗа сбил мотоциклиста: пострадала девочка-подросток

В Миллерово водитель ВАЗа сбил мотоциклиста: пострадала девочка-подросток

В Миллерово Ростовской области водитель «ВАЗ-2114» сбил мотоциклиста. Происшествие случилось 22 августа около 21:30.

За рулем отечественного авто находился мужчина. Он двигался по улице Нахимова. В районе дома № 9 на перекрестке он начал поворачивать налево, не уступил дорогу несовершеннолетнему водителю мотоцикла марки «Хонда» и сбил его. У мотоциклиста была главная дорога.

Как сообщили в ОГИБДД по Миллеровскому району, в результате аварии несовершеннолетняя пассажирка байка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в ЦРБ Тарасовского района.

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