В Волгодонске в аварии с легковушкой пострадал мотоциклист

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД региона.Происшествие случилось около 18:30 на улице Ленина. В районе дома № 12 ехал 42-летний водитель за рулем «Фольксвагена Джетта». Мужчина начал совершать поворот налево, но не уступил двухколесному мотоциклу марки «Сузуки». Оба транспорта двигались на большой скорости. Удара избежать не удалось.В результате аварии 31-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами, сообщило ведомство.