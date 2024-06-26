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В Волгодонске в аварии с легковушкой пострадал мотоциклист

В Волгодонске в аварии с легковушкой пострадал мотоциклист
В Волгодонске Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

Происшествие случилось около 18:30 на улице Ленина. В районе дома № 12 ехал 42-летний водитель за рулем «Фольксвагена Джетта». Мужчина начал совершать поворот налево, но не уступил двухколесному мотоциклу марки «Сузуки». Оба транспорта двигались на большой скорости. Удара избежать не удалось.

В результате аварии 31-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами, сообщило ведомство.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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