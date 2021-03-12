Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске ученики школы нашли труп мужчины

В Волгодонске ученики школы нашли труп мужчины
В Волгодонске учащиеся школы № 11 недалеко от образовательного учреждения обнаружили тело мужчины на асфальте. Страшную находку дети заметили днем 13 марта.

Как сообщил DonDay Волгодонск, мужчина долгое время лежал без движения, вызывая опасения у школьников и прохожих. Кто-то из очевидцев вызвал скорую помощь, вместе с которой прибыла и полиция. Однако оказывать помощь было поздно.

Как стало известно позднее, мужчина ждал возле средней школы свою супругу. В какой-то момент ему стало плохо, и сердце остановилось.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.