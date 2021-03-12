В Волгодонске ученики школы нашли труп мужчины
В Волгодонске учащиеся школы № 11 недалеко от образовательного учреждения обнаружили тело мужчины на асфальте. Страшную находку дети заметили днем 13 марта.
Как сообщил DonDay Волгодонск, мужчина долгое время лежал без движения, вызывая опасения у школьников и прохожих. Кто-то из очевидцев вызвал скорую помощь, вместе с которой прибыла и полиция. Однако оказывать помощь было поздно.
Как стало известно позднее, мужчина ждал возле средней школы свою супругу. В какой-то момент ему стало плохо, и сердце остановилось.