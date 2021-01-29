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В Ростове на Королева обнаружили труп мужчины

В Ростове на Королева обнаружили труп мужчины
В донской столице на проспекте Королева нашли мужской труп. Тело было обнаружено прохожими днем 31 января.

Свидетели отмечают, что ростовчанину стало плохо. Он потерял сознание скончался. Что стало причиной его смерти пока не известно.

На месте происшествия работали медики и полиция.

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