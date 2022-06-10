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В Волгодонске сгорела шашлычная

В Волгодонске сгорела шашлычная

В городе Волгодонске Ростовской области произошел пожар в шашлычной. Огонь вспыхнул 12 июня около 12:30.

Очевидцы, увидевшие клубы черного дыма на улице 30 лет Победы, вызвали на помощь пожарных. Полыхало здание шашлычной и чебуречной. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К счастью, никто из посетителей и работников кафе не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали четыре человека личного состава и две автоцистерны.
Фото:Donday - Волгодонск
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