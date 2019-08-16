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На Дону при столкновении иномарки и ВАЗа пострадал мужчина

На Дону при столкновении иномарки и ВАЗа пострадал мужчина
В Новочеркасске при столкновении иномарки и ВАЗа пострадал мужчина. ДТП произошло 18 августа около 18:30 на проспекте Деволана. Об аварии сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным портала, водитель машины «ВАЗ-2114» двигался на высокой скорости. Мужчина не справился с управлением. В результате отечественный автомобиль врезался в иномарку «Шевроле Лачетти». После столкновения «Шевроле» перебросило через бордюр.

В результате аварии пострадал мужчина, управлявший ВАЗом. С травмами человека госпитализировали.

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