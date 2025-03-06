В Волгодонске мужчина и женщина пострадали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В городе Волгодонске Ростовской области мужчина и женщина пострадали в аварии. ДТП случилось 6 марта на проспекте Курчатова около 10:00.По предварительным данным, 64-летний мужчина на «Хонде СR-V» двигался возле дома № 11. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шли два пенсионера. Транспорт не успел притормозить и на полном ходу сбил их.- В результате аварии пострадали 77-летняя женщина и 75-летний мужчина. Их с травмами доставили в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.