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В Азове 64-летняя женщина попала под колеса «Шевроле»

В Азове 64-летняя женщина попала под колеса «Шевроле»
В городе Азове Ростовской области женщину сбили на пешеходе. Авария произошла в переулке Маяковского около 17:10.

По предварительным данным, 75-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» ехал возле дома №58. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла женщина. Мужчина не успел нажать на «тормоз и сбил пенсионерку с ног.

По данным инспектора ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, в результате аварии пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение с травмами.
Фото: Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков,
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