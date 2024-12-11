В Азове 64-летняя женщина попала под колеса «Шевроле»

Фото: Инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков,

В городе Азове Ростовской области женщину сбили на пешеходе. Авария произошла в переулке Маяковского около 17:10.По предварительным данным, 75-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» ехал возле дома №58. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла женщина. Мужчина не успел нажать на «тормоз и сбил пенсионерку с ног.По данным инспектора ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадия Правдюкова, в результате аварии пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в медучреждение с травмами.