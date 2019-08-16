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В Волгодонске грабители убили 57-летнего слесаря

В Волгодонске грабители убили 57-летнего слесаря
Фото: images.aif.ru
В городе Волгодонске в собственной квартире найден мёртвым 57-летний мужчина. Тело волгодончанина обнаружили 19 августа в доме на улице Ленина.

На шее погибшего были следы от удара ножом. Медики зафиксировали колото-резаное ранение и множественные ушибы головы, сообщает DonDay.ru. Предположительно, хозяина квартиры убили и ограбили.

На месте происшествия царил беспорядок. Скорее всего, убийцы пытались найти что-то ценное. Но им вряд ли это удалось. Мужчина был уроженцем станицы Романовской. Он переехал в Волгодонск, где трудился обычным слесарем. Кроме того, у погибшего волгодончанина была инвалидность.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Ведётся розыск преступников.

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