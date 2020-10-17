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В Ростове водитель внедорожника сбил на «зебре» 49-летнюю женщину

В Ростове водитель внедорожника сбил на «зебре» 49-летнюю женщину
В Ростове женщина попала под колеса отечественного внедорожника. Происшествие случилось вечером 19 октября на улице Шеболдаева, 95а/2.

По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ Патриот направлялся по улице Шеболдаева в сторону улицы Ларина. На одном из пешеходных переходов шофер поздно заметил женщину, переходившую дорогу, и не успел своевременно затормозить. Стоит отметить, что светофора на «зебре» не было.

- В результате аварии 49-летняя женщина с травмами самостоятельно обратилась в больницу, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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