В Ростове водитель внедорожника сбил на «зебре» 49-летнюю женщину

В Ростове женщина попала под колеса отечественного внедорожника. Происшествие случилось вечером 19 октября на улице Шеболдаева, 95а/2.По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ Патриот направлялся по улице Шеболдаева в сторону улицы Ларина. На одном из пешеходных переходов шофер поздно заметил женщину, переходившую дорогу, и не успел своевременно затормозить. Стоит отметить, что светофора на «зебре» не было.- В результате аварии 49-летняя женщина с травмами самостоятельно обратилась в больницу, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.