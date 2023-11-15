Фото: Ростов.ру

Вечером 15 ноября в Таганроге прогремел взрыв на нелегальной свалке. Происшествие случилось в районе Николаевского шоссе. На место ЧП прибыли правоохранители. Стражи порядка перекрыли проезжую часть и оцепили территорию.Об этом сообщим губернатор Ростовской области Василий Голубев:«В Таганроге произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе, при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва»По словам местных жителей звук от взрыва распространился несколько районов города.