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В Таганроге прогремел взрыв на нелегальной свалке

В Таганроге прогремел взрыв на нелегальной свалке
Вечером 15 ноября в Таганроге прогремел взрыв на нелегальной свалке. Происшествие случилось в районе Николаевского шоссе. На место ЧП прибыли правоохранители. Стражи порядка перекрыли проезжую часть и оцепили территорию.

Об этом сообщим губернатор Ростовской области Василий Голубев:

«В Таганроге произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе, при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва»

По словам местных жителей звук от взрыва распространился несколько районов города.
Фото: Ростов.ру
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