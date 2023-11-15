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Губернатор Ростовской области сообщил о взрыве с пострадавшим в Таганроге

Губернатор Ростовской области сообщил о взрыве с пострадавшим в Таганроге
Губернатор Ростовской области сообщил о взрыве на Николаевском шоссе в Таганроге. Инцидент произошел вечером 15 ноября на мусорной свалке.

По словам Василия Голубева, взрыв случился во время уборки фронтальным погрузчиком. В результате ЧП пострадал водитель. Сейчас мужчине оказывают помощь медики.

- На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва, - написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Что стало причиной взрыва, выясняют эксперты.
Фото: правительство Ростовской области.
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