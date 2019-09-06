В Таганроге мужчина попал под колеса легковушки



В Таганроге водитель отечественного авто сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 21 часа 9 сентября в районе Нового вокзала.



По словам очевидцев, водитель на "семерке" сбил мужчину, переходящего дорогу. Скорость была высокой, поэтому шофер протащил на капоте пешехода еще около 20 метров. Вещи мужчины разлетелись по всей дороге.



Пешеход был доставлен в больницу с различными травмами. Сейчас правоохранители работают на месте, а также устанавливают личность пострадавшего пешехода.