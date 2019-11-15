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В Таганроге женщина-пешеход попала под колеса легковушки

В Таганроге женщина-пешеход попала под колеса легковушки
В Таганроге женщина-пешеход попала под колеса легкового авто. Происшествие случилось 18 ноября на улице Чехова.

По предварительным данным, водитель на «Ниве» не успел притормозить перед переходящей пешеходный переход женщиной. В результате аварийной ситуации горожанка оказалась под колесами автомобиля.

Самостоятельно подняться она не смогла. Ей пришлось вызвать бригаду медиков, которые доставили пострадавшую в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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