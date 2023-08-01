В Таганроге подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с «Приорой»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге подросток за рулем мотоцикла пострадал в ДТП. Происшествие случилось 31 июля на улице Ленина.В районе дома № 212 (рядом с ДК «Фестивальный) водитель «Лады Приоры» повернул во дворы. Мужчина не заметил проезжающего рядом юношу и перекрыл ему дорогу. Несовершеннолетний не успел остановиться и врезался в легковушку. От удара несовершеннолетний вылетел с двухколесного транспорта и получил травмы.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 15-летнего юношу после аварии доставили в медицинское учреждение.