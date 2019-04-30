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Неизвестные облили краской две иномарки в Ростове

Неизвестные облили краской две иномарки в Ростове
В донской столице неизвестные испортили две иномарки, облив их краской. Инцидент случился утром 7 мая на улице Зорге, 33/3.

Утром жители дома вышли на улицу и увидели неприятную картину - две припаркованные машины были облиты белой краской. Вычислить злоумышленника сразу не представилось возможности. Автомобили не мешали движению и были припаркованы во дворе, поэтому не ясно, что стало причиной такого поступка.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что владельцы автомобилей в полицию с заявлениями не обращались. Возможно, к тому времени они еще просто не видели свои авто.

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