В Таганроге маршрутка №50 посреди дороги застряла в яме

В Таганроге маршрутка застряла в яме посреди дороги. Фото с места ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях 11 августа.Водитель маршрутки №50 (Дачная - Мариупольское кладбище) ехал по улице Лизы Чайкиной. В какой-то момент транспорт оказался рядом с огромной лужей, огороженной барьером. При этом один из них уже наполовину ушел под воду. Мимо проезжала встречная легковушка, поэтому шофер решил аккуратно объехать возможную яму. Однако правое заднее колесо полностью провалилось в нее. Маршрутка застряла прямо посреди дороги.По словам местных жителей, улицы Лизы Чайкиной - одна из наиболее нуждающихся в ремонте. Вот только приводить в надлежащий вид дорогу никто, кажется, и не собирается. Горожане довольствуются ограждениями, которые не всегда помогают избежать ЧП. Сколько еще автомобилей должно застрять, пытаясь проехать опасный участок, чтобы дорожники взялись за ремонт, неизвестно.