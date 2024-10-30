В Таганроге молодой человек разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
В городе Таганроге Ростовской области парень погиб, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на источник.
Происшествие случилось в ЖК «Русь» на улице Чехова 30 октября. Парень вышел на балкон девятого этажа. Позже соседи заметили лежащее на асфальте тело парня.
Как сообщил источник, смерть не является несчастным случаем. Парень, вероятно, даже не проживал в этом районе.
Официальных комментариев от соответствующих структур пока не было.