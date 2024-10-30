В Таганроге молодой человек разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Фото: Яндекс.Карты

В городе Таганроге Ростовской области парень погиб, выпав из окна многоэтажки. Об этом сообщает Donday, ссылаясь на источник.Происшествие случилось в ЖК «Русь» на улице Чехова 30 октября. Парень вышел на балкон девятого этажа. Позже соседи заметили лежащее на асфальте тело парня.Как сообщил источник, смерть не является несчастным случаем. Парень, вероятно, даже не проживал в этом районе.Официальных комментариев от соответствующих структур пока не было.