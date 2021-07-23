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Под Батайском грузовик «встал на дыбы» посреди дороги

Под Батайском грузовик «встал на дыбы» посреди дороги
На подъезде к Батайску грузовик «встал на дыбы» посреди проезжей части. Снимки с места ЧП на улице Фермерской появились в соцсетях 26 июля.

По словам очевидцев, в тот день водитель грузовика перевозил кирпичи. Он направлялся в сторону трассы. Машина ехала в гору, поэтому груз переместился к задней части авто. От резкого перегруза транспорт «встал на дыбы» посреди дороги, а кирпичи вывалились. Машина застряла прямо у поворота на трассу, загораживая обзор автомобилистам.

Вскоре авто поставили на четыре колеса. Однако грузовик на двух задних колесах уже стал поводом для шуток в соцсетях. Люди называли застрявшую машину новым памятником и сравнивали водителя с персонажем Вина Дизеля в «Форсаже» - лихачом Домиником Торрето.

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