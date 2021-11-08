В Таганроге двухлетняя малышка и трое взрослых пострадали в массовом ДТП

Фото: Таганрогское ДПС.

В Таганроге четверо человек, включая двухлетнего ребенка, пострадали в аварии с иномарками. ДТП случилось около полудня 10 ноября на пересечении улицы Розы Люксембург с 16-м переулком.По информации УГИБДД по Ростовской области, 69-летний водитель «Хендай Элантра» не уступил преимущество кроссоверу и выскочил перед ним на главную дорогу. 27-летняя девушка за рулем «Фольксвагена Таурег» не успела остановиться и врезалась в «Хендай» и «Дэу Матиз» под управлением 68-летнего водителя.От сильного удара иномарки разбросало в разные стороны. В результате аварии пострадали водители «Хендай» и «Фольксвагена», 67-летняя женщина-пассажир «Дэу», а также двухлетняя малышка, сидевшая в детском кресле на заднем сиденье «Фольксвагена».