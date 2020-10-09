В Таганроге два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком

В ДТП с участием грузовой машины пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилась около 13 часов 12 октября на улице Ломоносова.Предварительно, в районе дома 102 водитель автомобиля не выдержал боковой интервал и столкнулся с «ВАЗ-2107».От удара обе машины вылетели на ограждение. Кроме того, «Киа Рио» перевернулась и врезалась в грузовик «ГАЗ-330202».Как передают в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадали водители двух легковых авто. Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.