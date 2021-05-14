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Житель Ростовской области получил 9,5 года «строгача» за жестокое убийство знакомого

Житель Ростовской области получил 9,5 года «строгача» за жестокое убийство знакомого
В Ростовской области местный житель жестоко убил своего знакомого. Николая Абрамова признали виновным в убийстве. Об этом 18 мая рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в марте 2019 года в Сальске. На улице Одесской, недалеко от своего дома, он поругался со своим знакомым. Перепалка дошла до того, что Николай достал из кармана складной нож и набросился на товарища. Он нанес всего один удар ножом в шею оппоненту. Этого оказалось достаточно, чтобы убить горожанина. Абрамов оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве.

- Сальский городской суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.

Так как приговор не вступил в законную силу, сторона защиты осужденного может попытаться оспорить решение суда.

Фото: yamalpro.ru

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