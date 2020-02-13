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В Таганроге девушка семь раз ударила мужа ножом и вышла на улицу без одежды

В Таганроге девушка семь раз ударила мужа ножом и вышла на улицу без одежды
В Таганроге девушка ранила мужа ножом и вышла на улицу в обнаженном виде. Происшествие случилось 15 февраля, пишет DonDay.ru.

Портал сообщает, что Олеся У. семь раз ударила супруга ножом. Пострадавшего госпитализировали. Раны оказались неглубокими, мужчина выжил и находится под наблюдением врачей.

После нападения Олеся вышла на улицу без одежды. Очевидцы сняли на видео, как она ходит по проезжей части и лежит в грязи. Выяснилось, что причина такого состояния таганроженки – онкологическое заболевание. У нее серьезная стадия рака головного мозга.

По данным DonDay.ru, у девушки и ее супруга есть маленький ребенок.

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