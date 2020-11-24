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В Таганроге 51-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Таганроге 51-летняя женщина попала под колеса иномарки
В Таганроге водитель иномарки сбил женщину. ЧП случилось на улице Ломоносова, 72 утром 26 ноября.

По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. В этот момент 51-летний водитель «Лифана Солано» ехал в ее сторону. Мужчина не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

- В результате ДТП 51-летняя женщина получила травмы, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшая находится в больнице.

Женщине могут выписать штраф в размере 500 рублей по статье «Нарушение правил дорожного движения пешеходом». Если же выяснится, что в ЧП виноват водитель, ему могут назначить наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или лишения прав на два года, - в зависимости от тяжести травм пострадавшей.

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