В Таганроге 42-летний мужчина зарезал ножом сожительницу. Происшествие случилось 26 августа на улице Пальмиро Тольятти.По предварительным данным, 42-летний местный житель поссорился с гражданской супругой во время пьянки. Мужчина напился и начала воспитывать свою сожительницу. Когда аргументы не принесли должного результата, в ход пошел нож. Предполагаемый преступник несколько раз ударил сожительницу в область туловища, после чего она скончалась.По данным СУ СКР по Ростовской области, мужчину подозревают в убийстве.Если вину подозреваемого получится доказать, ему грозит до 15 лет тюрьмы.