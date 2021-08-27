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В Таганроге 42-летний мужчина зарезал ножом сожительницу

В Таганроге 42-летний мужчина зарезал ножом сожительницу

В Таганроге 42-летний мужчина зарезал ножом сожительницу. Происшествие случилось 26 августа на улице Пальмиро Тольятти.

По предварительным данным, 42-летний местный житель поссорился с гражданской супругой во время пьянки. Мужчина напился и начала воспитывать свою сожительницу. Когда аргументы не принесли должного результата, в ход пошел нож. Предполагаемый преступник несколько раз ударил сожительницу в область туловища, после чего она скончалась.

По данным СУ СКР по Ростовской области, мужчину подозревают в убийстве.

Если вину подозреваемого получится доказать, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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