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В Таганроге 17-летняя девушка попала под колеса иномарки

В Таганроге 17-летняя девушка попала под колеса иномарки

В Таганроге 17-летняя девушка попала под колеса иномарки. Авария случилась 21 января около 18:30.

По предварительной информации, за рулем авто «Фольксваген Поло» находился 64-летний мужчина. Он ехал по улице Дзержинского по крайней левой полосе движения. Неподалеку от дома № 169 он не остановился перед пешеходным переходом и сбил девушку, которая переходила проезжую часть. На место происшествия срочно вызвали скорую помощь.

Приехавшая бригада доставила пострадавшую в городскую больницу. Там ей оказали всю необходимую помощь, а водителя привлекли к ответственности.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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