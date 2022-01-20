Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Таганроге 17-летняя девушка попала под колеса иномарки. Авария случилась 21 января около 18:30.По предварительной информации, за рулем авто «Фольксваген Поло» находился 64-летний мужчина. Он ехал по улице Дзержинского по крайней левой полосе движения. Неподалеку от дома № 169 он не остановился перед пешеходным переходом и сбил девушку, которая переходила проезжую часть. На место происшествия срочно вызвали скорую помощь.Приехавшая бригада доставила пострадавшую в городскую больницу. Там ей оказали всю необходимую помощь, а водителя привлекли к ответственности.