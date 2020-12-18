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В Таганроге 56-летняя женщина попала под колеса авто

В Таганроге 56-летняя женщина попала под колеса авто
В Таганроге девушка-водитель сбила пешехода. Происшествие случилось в ночь с 20 на 21 декабря.

По предварительной информации, 28-летняя девушка за рулем «Шевроле Авео» ехала по улице Николаевское шоссе. В районе дома №7 на проезжую часть в неустановленном месте выбежала 56-летняя женщина. Водитель не успела вовремя остановиться, и жительница Таганрога оказалась под колесами иномарки.

- В результате ДТП женщину-пешехода с травмами госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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