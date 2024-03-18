В Суворовском подросток выпал из окна и разбился насмерть

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В Ростове-на-Дону в Суворовском произошло страшное ЧП. Из окна многоэтажки выпал 14-летний подросток и разбился насмерть. Трагедия произошла утром 18 марта.Тело мальчика обнаружили соседи рано утром около дома № 9/4 в переулке Андреева. Они увидели, что на пандусе для колясок лежит человек. Когда подошли и увидели ребенка, сразу вызвали скорую помощь. По приезде медработникам ничего не оставалось, как констатировать смерть подростка.Как сообщает портал Donday.ru, предварительно, 14-летний ребенок выпал из окна восьмого или девятого этажей.