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В страшном пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек

В страшном пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек
Пять человек стали жертвами страшного пожара в частном доме в Ростовской области. Трагедия случилась ночью 15 января в поселке Глубоком, сообщает ГУ МЧС по региону.

О пожаре в доме по улице Фрунзе сообщили соседи. Они увидели столбы дыма и почувствовали едкий запах. Стало ясно, что жильцы оказались в огненной ловушке и не смогли самостоятельно выбраться.

Когда на место приехали спасатели, дом полыхал по всей площади. Потушив огонь, пожарные бросились внутрь в надежде спасти людей. Однако все усилия оказались тщетными - в комнатах они нашли пять обгоревших трупов. Личности погибших до сих пор не установлены.

Сейчас на месте работают следователи и специалисты Госпожнадзора. Выясняются все обстоятельства страшной трагедии.
Фото: ГУ МЧС по РО.
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