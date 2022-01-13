В страшном пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек

Фото: ГУ МЧС по РО.

Пять человек стали жертвами страшного пожара в частном доме в Ростовской области. Трагедия случилась ночью 15 января в поселке Глубоком, сообщает ГУ МЧС по региону.О пожаре в доме по улице Фрунзе сообщили соседи. Они увидели столбы дыма и почувствовали едкий запах. Стало ясно, что жильцы оказались в огненной ловушке и не смогли самостоятельно выбраться.Когда на место приехали спасатели, дом полыхал по всей площади. Потушив огонь, пожарные бросились внутрь в надежде спасти людей. Однако все усилия оказались тщетными - в комнатах они нашли пять обгоревших трупов. Личности погибших до сих пор не установлены.Сейчас на месте работают следователи и специалисты Госпожнадзора. Выясняются все обстоятельства страшной трагедии.