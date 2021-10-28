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В Шахтах водитель иномарки сбил 17-летнего парня

В Шахтах водитель иномарки сбил 17-летнего парня
В Шахтах 17-летний парень попал под колеса иномарки. ДТП случилось вечером 29 октября.

По информации УГИБДД по Ростовской области, подросток переходил дорогу по «зебре» на пересечении улиц Советской и Крестьянской. Он не увидел приближающуюся легковушку, а водитель авто не успел вовремя остановиться. От удара парень отлетел на капот иномарки, разбив лобовое стекло. Автомобилисту ремонт обойдется в крупную сумму.

- Пострадавшего 17-летнего парня с травмами госпитализировали, - добавили в ведомстве.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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