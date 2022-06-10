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В Шахтах водитель иномарки погиб, врезавшись в столб

В Шахтах водитель иномарки погиб, врезавшись в столб

В Шахтах произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Происшествие случилось в ночь на 12 июня в центре города.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Ниссан Жук» находился 27-летний парень. Он ехал по проспекту Победы Революции, но в районе дома № 19а что-то пошло не так. Водитель не смог справиться с управлением, и машину отбросило на газон, где она врезалась в опору ЛЭП. Удар оказался настолько сильным, что передняя часть авто превратилась в груду металла.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП молодой человек умер на месте происшествия от полученных травм. 39-летнюю пассажирку доставили в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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