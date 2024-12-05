На улице Лелюшенко в Ростове легковушка сгорела дотла

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону вечером 4 декабря легковушка сгорела дотла. Инцидент произошел на улице Лелюшенко.Около дома № 5 стояло припаркованное авто. В какой-то момент из-под капота машины начал валить дым. Через мгновенье легковушка воспламенилась. Огонь распространился по всему транспортному средству. Горожане вызвали пожарных.К моменту прибытия специалистов пламя охватило четыре квадратных метра.- На месте ЧП работали четыре специалиста на одной автоцистерне, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.Сведения о пострадавших отсутствуют. Тем не менее владельцу сгоревшего автомобиля придется значительно потратиться на приобретение нового автомобиля, так как восстановление сгоревшей машины, вероятно, невозможно.