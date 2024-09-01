В Ростовской области пожар уничтожил 80 тысяч квадратов травы на окраине хутора

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В Милютинском районе спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 1 сентября около 13:30.Огонь за считанные минуты охватил порядка 80 тысяч квадратных метров. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Полностью потушить пламя удалось ближе к восьми вечера. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.На месте работали 39 человек на 13 автоцистернах. Причина пожара устанавливается.