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В Ростовской области пожар уничтожил 80 тысяч квадратов травы на окраине хутора

В Ростовской области пожар уничтожил 80 тысяч квадратов травы на окраине хутора
В Милютинском районе спасатели потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 1 сентября около 13:30.

Огонь за считанные минуты охватил порядка 80 тысяч квадратных метров. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Полностью потушить пламя удалось ближе к восьми вечера. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

На месте работали 39 человек на 13 автоцистернах. Причина пожара устанавливается.
Фото: соцсети.
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