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В Шахтах Ростовской области нашли изрезанный труп мужчины

В Шахтах Ростовской области нашли изрезанный труп мужчины
В Ростовской области, в городе Шахты, был найден мертвым мужчина. Трагический случай произошел 28 декабря в доме, расположенном на улице Чернокозова.

Как сообщает портал Donday, труп обнаружили в одном из частных домов. Мужчине было примерно 35-40 лет. На его теле были зафиксированы признаки насильственной смерти.

По предварительным данным, на теле было обнаружено как минимум пять колото-резаных ран. В данный момент проводится работа по установлению личности убитого.
Фото: Дондей.
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