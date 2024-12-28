В Шахтах Ростовской области нашли изрезанный труп мужчины

Фото: Дондей.

В Ростовской области, в городе Шахты, был найден мертвым мужчина. Трагический случай произошел 28 декабря в доме, расположенном на улице Чернокозова.Как сообщает портал Donday, труп обнаружили в одном из частных домов. Мужчине было примерно 35-40 лет. На его теле были зафиксированы признаки насильственной смерти.По предварительным данным, на теле было обнаружено как минимум пять колото-резаных ран. В данный момент проводится работа по установлению личности убитого.