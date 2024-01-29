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В Шахтах произошел пожар в двухэтажном доме

В Шахтах произошел пожар в двухэтажном доме
В Шахтах произошел пожар в двухэтажном доме. Огонь вспыхнул 29 января около 3:00 на улице Промышленной, 91.

В доме жила семья с тремя детьми. Когда вспыхнул пожар, все спали. Один из взрослых почувствовал запах гари и разбудил остальных.

На место происшествия вызвали пожарных. Жильцов из здания эвакуировали. При пожаре пострадал только 62-летний глава семьи, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Мужчину госпитализировали с ожогами лица и рук.

Теперь дому нужен капитальный ремонт, пока в нем жить нельзя. Хозяевам предстоит длительное время проживать в другом месте, пока жилище не восстановят.
Фото: МЧС по городу Шахты
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