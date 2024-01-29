Фото: МЧС по городу Шахты

В Шахтах произошел пожар в двухэтажном доме. Огонь вспыхнул 29 января около 3:00 на улице Промышленной, 91.В доме жила семья с тремя детьми. Когда вспыхнул пожар, все спали. Один из взрослых почувствовал запах гари и разбудил остальных.На место происшествия вызвали пожарных. Жильцов из здания эвакуировали. При пожаре пострадал только 62-летний глава семьи, когда пытался самостоятельно потушить пожар. Мужчину госпитализировали с ожогами лица и рук.Теперь дому нужен капитальный ремонт, пока в нем жить нельзя. Хозяевам предстоит длительное время проживать в другом месте, пока жилище не восстановят.