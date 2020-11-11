В Ростове в Суворовском произошел пожар в двухэтажном доме. Происшествие случилось ранним утром 13 ноября на улице 9-я Линия в СНТ «Урожай».По предварительным данным, горела крыша двухэтажного здания. Когда на место прибыли спасатели, в огне было уже 200 квадратных метров кровли. Огромные столбы дыма и языки пламени видели даже жители отдаленных районов донской столицы.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения привлекали 20 человек личного состава и пять единиц техники. Крыша здания была потушена спустя несколько часов.- В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал, - добавили в ведомстве.