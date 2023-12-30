В Ростове при пожаре в частном доме погибла женщина, четверо пострадали

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону при пожаре в доме погибла женщина и четверо пострадали. Пламя вспыхнуло 30 декабря в постройке на улице Немировича-Данченко, 39.По предварительным данным, огонь вспыхнул около 19:00. Очевидцы заметили густые клубы дыма из окон и вызвали на место сотрудников МЧС. За пару минут пламя разгорелось на площади 10 квадратов.Запертыми в доме оказались два мальчика 4 и 5 лет, бабушка с дедушкой и крестная малышей. Спасателям пришлось вытаскивать людей через окно. Однако спасти 44-летнюю женщину не удалось. Крестная мальчиков скончалась на месте.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пламя удалось потушить спустя полчаса. Предварительно, пожар случился из-за короткого замыкания.